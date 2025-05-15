Motosikletler Geri Çağrıldı, Dikkat!

ABD’DE GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ GERI ÇAĞIRMA

ABD’de güvenlik açısından kritik bir geri çağırma duyurusu yapıldı. Toplamda 19.310 adet KTM, GASGAS ve Husqvarna marka arazi motosikleti, ön fren kaliperinde potansiyel çatlak riski sebebiyle acil olarak geri çağrıldı. Bu sorun, fren sisteminin performansını ciddi şekilde etkileyebiliyor ve olası kazalara sebep olabiliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, ön fren kaliperindeki bu yapısal zayıflık, frenleme gücünü azaltarak sürüş esnasında kontrol kaybına yol açabiliyor. Bu durum, hem kullanıcılar hem de çevresindekiler için önemli bir güvenlik riski oluşturuyor.

ÜCRETSİZ MUAYENE VE ONARIM

Geri çağırmadan etkilenen motosiklet sahiplerine, araçlarını hemen kullanmamaları ve en kısa sürede yetkili bir GASGAS Motorcycles veya Husqvarna Motorcycles bayisine başvurarak ücretsiz muayene ve onarım randevusu almaları öneriliyor. Yapılacak kontrollerde, fren kaliperinde bir kusur olup olmadığı uzman teknisyenler tarafından belirlenecek ve gerektiği durumlarda ücretsiz onarım işlemi yapılacak.

GERİ ÇAĞRILAN MODELLER HANGİLERİ?

Geri çağrılan modellerin listesi aşağıda sunulmuştur: