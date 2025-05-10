Mourinho Basın Toplantısında İlginç Sözler!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıp 4-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Maç, Fatih Terim Stadyumu’nda oynandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HAKEM TARTIŞMASINA GİRMEDİ

Mourinho, maç hakkında fazla konuşmak istemediğini belirtti. “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum” dedi. Böylece hakemle ilgili tartışmaya girmediğini vurguladı.

TAKIMINDAN MEMNUN

Mourinho, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Şöyle devam etti: “Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler.” Bu galibiyetin kendilerini çok mutlu etmediğini ancak daha iyi bir his sağladığını ekledi.

Mourinho, Ali Koç’un transfer talepleri hakkındaki sorulara da yanıt verdi. “Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele” diyerek, kulüp içindeki konulara girmedi. Ayrıca, medya ile olan ilişkisini de şu ifadelerle özetledi: “Benim Türkiye’de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim.”

MÜSABAKA DEĞERLENDİRMESİ

Basın toplantısında gelecek sezon hakkında yaptığı görüşmelerle ilgili soruya Mourinho, “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakemi uluslararası VAR hakemi çağırdı basit penaltıyı göstermek için” dedi. Hakemin kararlarının çok tartışıldığını belirtti ve “Herkes gördü” ifadesiyle durumu değerlendirdi.

OYUNCU SEÇİMİ YAKLAŞIMI

Fenerbahçe’de bu sezon 31 farklı 11 ile maça çıkıldığı hatırlatıldığında, Mourinho kendi seçimini ifade etti. “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum” diyerek, oyuncu seçimindeki özgün yöntemini paylaştı.