Mourinho’dan Basın Toplantısında İlginç Açıklamalar

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi ve Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçı 4-1’lik skorla kazanarak sahadan ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HAKEM ÜZERİNE KONUŞMAK İSTEMİYOR

Mourinho, açıklamalarına başlamadan önce maç hakkında konuşmak istemediğini belirtti. “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

TIMININ İYİ PERFORMANSI

Devamında takımının beklediği gibi performans gösterdiğini vurgulayan Mourinho, “Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız.” dedi.

ALI KOÇ’UN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Ali Koç’un, transfer talepleri hakkında sorulan soruya Mourinho, “Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele.” sözleriyle yanıt verdi. Bunun yanı sıra, istediği zaman sesini açıp kapatamadığını belirterek, kendisine özel kalacak konularda gazetecilerle konuşmak istemediğini ifade etti.

MAÇIN HAKEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mourinho, basın toplantısında gelecek sezon devam etme durumu ve yönetimle görüşüp görüşmediği ile ilgili sorulara da cevap verdi. “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakemi uluslararası VAR hakemi çağırdı basit penaltıyı göstermek için.” diyerek hakemin kararlarını eleştirdi. “Kazanmamış olsaydık şimdi Fenerbahçe’nin kötü oynadığını konuşacaktık. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum.” şeklinde belirtti.

MASADA KALAN OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin bu sezon sahaya sürdüğü 31 farklı 11 hatırlatıldığında Mourinho, “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum.” diyerek oyuncu tercihlerinin nasıl belirlendiğine dair ilginç bir açıklamada bulundu.