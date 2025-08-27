“Mourinho’dan Benfica’ya Değerlendirme”

TEKNİK DİREKTÖR MOURINHO’NUN HEDEFİ KAZANMAK

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, takımının tek amacının galibiyet olduğunu dile getirdi. Estadio da Luz’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik direktör, Benfica taraftarlarının baskı oluşturmayacağını belirtti. Fenerbahçe taraftarının ilk maçta takıma olumlu bir etki sağladığını vurgulayan Mourinho, “Benim gördüğüm kadarıyla takımımız ilk maçta tribünlerden pozitif etkilenmişti. Benfica Stadı’nda oynarken de negatif etkilenmeyeceklerdir. Tabii ki Benfica taraftarlarının coşkusu bu anlamda bir unsur ama takımımız bundan etkilenmeyecek.” ifadesini kullandı.

BRUNO LAGE’YE BAŞARILAR DİLERİM

Mourinho, Benfica teknik direktörü Bruno Lage’in kendisini iyi bildiğini ifade ederek, “Bruno’yu sevdiğimi ve kariyerine saygı duyduğumu da söylemeliyim. Bruno iyi bir teknik adam. Zaten tecrübesi de önemli. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama iyi bir dönemde bu göreve geldi. Kendisine yarın haricinde başarılar dilemeyi isterim.” şeklinde konuştu. Lage’in elinde çok yetenekli oyuncular olduğunu ve bu durumun birçok farklı takım kurma imkanı sağladığını belirten Mourinho, “Elinde, bizi çok şaşırtabilecek isimler var.” dedi.

DİŞLİ RAKİP VE STRATEJİK YAKLAŞIM

Mourinho, bir Portekizli gazetecinin yarınki ilk 11’in nasıl olacağına dair sorusuna, “Yalancı olmak istemem, yalancısın demenizi istemem. Bu konuda bilgi vermek istemiyorum. Fenerbahçe’nin seçeneklerini deşifre etmek zor değil. Ligdeki maçımızda gördüğünüzde, üstüne yük binmiş oyuncuları biraz dinlenmeye çektik. Çok da fazla seçeneğimiz bulunmamakta.” yanıtını verdi. Benfica’nın sağ tarafta atağa yönelik bir ağırlığı olmadığını, dengeli bir takım olduğunu ve savunmasının oldukça iyi olduğunu belirten Mourinho, “Benfica’nın iyi bir takım olduğunu söylemek istiyorum ama yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak.” ifadelerini kullandı.

KENDİ İSMİNİ BİLMEDİĞİMİ SÖYLEDİ

Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’ın “Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica’da” açıklamalarıyla ilgili soruya yönelik ise, “Özellikle yarınki maçın kolay ya da zor olduğu yönünde verdiği demeç var mı bilmiyorum. Ben kendisini şahsen tanımıyorum. Bu durum kulüp yapısı içinde belki kendisinin konumunu güçlendirebilir ama tam olarak ismini bile bilmiyorum.” dedi.