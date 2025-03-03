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Mourinho’dan Galatasaray’ı Şoke Eden Plan!

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JOSE MOURINHO VE OSIMHEN İDDİASI

Jose Mourinho ve Victor Osimhen konusuyla ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. Son haftalarda ivme kazanan ve sergilediği futbolla ligin en güçlü takımlarından biri olarak öne çıkan Fenerbahçe, şampiyonlük ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle hareket ediyor.

PUAN FARKINDAKİ DEĞİŞİM

Süper Lig’in 26. haftasında, deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray, son dönemdeki düşüşünü sürdürdü. Öte yandan, Fenerbahçe evinde Antalyaspor’u 3-0 gibi net bir skorla yenerek puan farkını 4’e indirdi. Artık Fenerbahçe’nin tek hedefi şampiyonluk olarak belirlendi.

OSIMHEN İÇİN STRATEJİK PLANI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, bu sezon şampiyon olmayı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılmayı istiyor. Dzeko’nun sözleşmesinin sezon sonu biteceği göz önüne alındığında, forvet hattına kaliteli bir isim katmayı hedefliyor. Mourinho, bu sebeple Osimhen’e yöneldi. Son zamanlarda Galatasaray’da mutsuz olduğu gerçekleri gündeme gelen Nijeryalı yıldız Osimhen’in sezon sonunda Napoli’ye geri dönmesi bekleniyor.

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