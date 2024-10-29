Mourinho’dan Gelecek Hakkında Açıklama

MOUDİ KIRMIZI KART SONRASI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı sonrası gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak “Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek” demişti. Bu açıklama, İngiliz basınında geniş yankı buldu. Mourinho’nun bu ifadesinin gerçekleşme ihtimali sorgulandığında, Sky Sports’a konuşarak Premier Lig’de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gitme ihtimaliyle ilgili “Asla gitmeyeceğim” şeklinde yanıt verdi.

İNGİLİZ BASININDAKİ İDDİALAR

Geçtiğimiz haftalarda İngiliz basınında yer alan bazı iddialar, Jose Mourinho ile ilgili dikkat çekici haberleri ön plana çıkardı. Ada basınında çıkan haberlerde, Everton’ın Mourinho ile ilgilendiği belirtilmişti. Bu durum, Mourinho’nun kariyerine dair spekülasyonları artırmıştı.