“Mourinho’dan İlgili İlginç Açıklamalar!”

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı ve maçı 4-1’lik skorla kazandı. Mücadele Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalar yaptı.

HAKEM KONUŞULMAZ

Mourinho, ilk olarak hakem hakkında konuşmak istemediğini belirtti. “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum” dedi.

BEKLENEN PERFORMANS

Daha sonra takımının performansına dair düşüncelerini aktaran Mourinho, “Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız” ifadelerini kullandı.

TRANSFER TALİPLERİNE YANIT

Ali Koç’un 4 oyuncu talebiyle ilgili soruya Mourinho, yorum yapmadı. “Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde” şeklinde yanıt verdi.

BAŞKA BİR YAKLAŞIM

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında, gelecekteki durumu ve yönetimle görüşme yapıp yapmadığını belirten Mourinho, “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakem uluslararası VAR hakemini çağırdı basit penaltıyı göstermek için. UEFA’da pek çok maçta görev yapmış VAR hakemine ‘sen yanlış biliyorsun’ diyerek penaltıyı vermemesi; bu sezon kaç defa oldu bilmiyorum” açıklamasında bulundu.

OYUNCULARI SEÇME YÖNTEMİ

Fenerbahçe’nin bu sezon 31 farklı 11 ile sahaya çıktığı hatırlatıldığında Mourinho, “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum. Hafta içi de İstanbul’da gece kulüplerine gidiyorum. Masada kalan oyuncuları 11 olarak belirliyorum” diye konuştu.