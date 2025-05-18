Mourinho’dan Maç Öncesi Açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

ONUR VE GURUR TEMASI

Mourinho, “Alacağımız 3 puan bizi ilk sıraya taşımayacak ya da puan kaybı bizi üçüncü sıraya düşürmeyecek. Ancak yine de önemli bir maç olacak. Oyuncularımı suçlamayacağım. Asla oyuncularımı suçlamam. Bu maç profesyonellik, onurumuz ve gururumuz adına önemli olacak.” şeklinde konuştu.

RİBİRLİK VE ÇABA VURGUSU

Takımın rakibi hakkında bilgi veren Mourinho, “İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi ve genç bir hocaları var. Eminim onlar da iyi bir sonuç almak isteyeceklerdir. Fenerbahçe’ye karşı alacakları bir sonuç, sezonu iyi bitirmek anlamına gelecektir.” ifadelerini kullandı.