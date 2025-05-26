Spor

Mourinho’dan Mağlubiyet Hakkında Açıklama

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MAÇTAN SONRAKİ DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-2’lik Hatayspor yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Mourinho, “Bugün 2 tane maç vardı. Biri 11’e 11’di, diğeri 11’e 10’dı. İlk durumda rakibin şutu yoktu. Maçı kontrol altına almıştık ama kırmızı kart sonrası oyun yapısı değişti. İkinci yarı bizim için zorlayıcı geçti. 2-1 yapacak fırsatı bulabilirdik; ama genç kalecimizin hatasıyla geriye düştük ve maçı kaybettik” şeklinde konuştu.

BAŞKANLA GÖRÜŞMELER

Mourinho, kulüp başkanının kendisini takımda tutma isteğini vurgulayarak, “Başkanımız televizyon programında kalmamı istediğini belirtti. Kendisi bana güveniyor. Bu, kamuoyunda bilinen bir bilgi. Durum bu şekilde. Kendisi de birebir görüşmemizde bu konudaki netliğini ifade etti. Eğer bir değişiklik varsa, henüz bana iletilmedi” ifadelerini kullandı.

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