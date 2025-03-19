Mourinho’dan Maximin’e Şok Rest!

MAXIMIN KRİZİ VE SEBEBİ

Fenerbahçe’de, sezonun başında Al Ahli’den kiralanan Allan Saint Maximin, bir süredir teknik direktör Jose Mourinho’nun kadro tercihlerinde yer alamıyor. Bu durumun nedenleri arasında, oyuncunun saha içindeki performansından çok, saha dışındaki bazı olaylar yatıyor. Maximin’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı kişisel bilgiler, Mourinho’nun tepkisini çekmesine neden olmuş ve bu tepkiler, krizi tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor.

MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Deneyimli teknik adam, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda oldukça sert ifadeler kullandı. “Son üç ayda üst üste dört gün antrenman yapmadı. Manipülasyona sebep olan veriler paylaşıldı,” diyen Mourinho, Maximin’in sosyal medya paylaşımlarını açıkça eleştirdi. İronik bir tonda, “İstediği fotoğrafı paylaşsın, hatta photoshop yapıp karın kası bile eklesin ama gerçekler değişmeyecek. Antrenman yapmıyor,” ifadeleriyle oyuncusuna olan memnuniyetsizliğini vurguladı.

Portekizli teknik direktör ve kulüp yönetimi arasında gerçekleştirilen toplantıda Maximin hakkında önemli bir karar alındı. Mourinho, oyuncunun kadro dışı bırakılmasını talep etti ancak bunun bir şartı var: Maximin, özür dilediği takdirde tekrar kadroya dönme şansına sahip olabilir.

TARAFTAR YORUMU

Yaşanan kriz, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir yankı uyandırdı. Mourinho’nun disiplin yaklaşımı ve yaptığı açıklamalar olumlu karşılanırken, Maximin’in tutumu ise hayal kırıklığı yarattı. Şu an herkes, Fransız oyuncunun özür diliyip dilemeyeceği konusunda merak içerisinde bekleyişini sürdürüyor.