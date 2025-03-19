Mourinho’dan Maximin’e Şok Rest!

FENERBAHÇE’DE MAXIMIN KRİZİ

Fenerbahçe’de sezon başında Al Ahli’den kiralanan Allan Saint Maximin, bir süredir teknik direktör Jose Mourinho’nun kadro tercihleri arasında yer almıyor. Ancak bu durumun sebebi saha içi performansından ziyade, saha dışındaki olaylarla ilgili. Maximin’in sosyal medya hesaplarından paylaştığı kişisel veriler, Mourinho’nun tepkisini çekmiş ve yaşanan krizin tetikleyici unsuru olmuştu.

MOULINO’DAN NET AÇIKLAMALAR

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullandı. “Son üç ayda üst üste dört gün antrenman yapmadı. Manipülasyona sebep olan veriler paylaşıldı,” diyen Mourinho, Maximin’in sosyal medya paylaşımlarını açıkça eleştirdi. İronik bir şekilde, “İstediği fotoğrafı paylaşsın, hatta photoshop yapıp karın kası bile eklesin ama gerçekler değişmeyecek. Antrenman yapmıyor,” sözleriyle oyuncusuna yönelik memnuniyetsizliğini ifade etti.

MOULINO’NUN ŞARTI NET: ÖZÜR DİLE

Portekizli teknik direktör ve kulüp yönetimi arasında yapılan toplantıda Maximin hakkında önemli bir karar alındı. Gelen haberlere göre, Mourinho oyuncunun kadro dışı bırakılmasını talep etti. Ancak bir şartla: Maximin özür dilerse tekrar kadroya dönme şansı bulabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE TARAFTARI NE DİYOR?

Yaşanan bu kriz, taraftar arasında önemli yankılar uyandırdı. Mourinho’nun disiplin anlayışı ve açıklamaları övgü görürken, Maximin’in tavrı hayal kırıklığına neden oldu. Şimdi herkes, Fransız oyuncunun özür dileyip dilememe kararını büyük bir merakla bekliyor.