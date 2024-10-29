Mourinho’dan Premier Lig Açıklaması

JOSE MOURINHO VE KIRMIZI KART

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı sonrası aldığı kırmızı kart hakkında “Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek” demişti. Bu açıklama, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. Mourinho’ya, ifadesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği soruldu.

PREMIER LİG’DE KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Sky Sports’a konuşan Mourinho, Premier Lig’de küme düşme riski olan bir takıma gitme ihtimali ile ilgili “Asla gitmeyeceğim” diyerek kesin bir yanıt verdi. İngiliz basını, geçtiğimiz haftalarda Mourinho ile ilgili dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirmişti. Everton’ın, Mourinho’yla ilgilendiği yönündeki haberler, ilgi çekmişti.