Mourinho’dan Yeni Transferlere UEFA Şoku

FENERBAHÇE’NİN UEFA LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe’nin UEFA listesine eklediği üç isim netleşti. Teknik direktör Jose Mourinho, yeni transferleri bu listeye dahil etmedi. Detaylar ise şöyle…

ÜÇ İSİM LİSTEDE YER ALIYOR

Fenerbahçe’nin güncellenen UEFA listesinde Samet Akaydin, Becao ve Jayden Oosterwolde çıkartıldı. Bu isimlerin yerine Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic listeye eklendi. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-offunda Anderlecht ile yapılacak olan maçlarda bu üç isim, görev verilmesi durumunda sahada yer alacak.

YENİ TRANSFERLER LİSTE DIŞINDA KALDI

Fenerbahçe’de yeni transferlerden Diego Carlos ve Ognjen Mimovic ise şu an için liste dışında kalıyor.