Mourinho: “Fenerbahçe’de Kalıyorum!”

FUTBOLDA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe’nin 2024-2025 sezonundaki şampiyonluk özlemi devam ederken, teknik direktör Jose Mourinho’nun durumu gündem olmuş durumda. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho ile yolları ayırmayı düşünüyor ama 15 milyon Euro’luk tazminat engeli bu kararı zorlaştırıyor.

TEKLİF SÜRECİ VE MOURINHO’NUN KARARI

Mourinho’nun, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede takımda kalmak istediğini açıkça belirttiği belirtiliyor. Yönetim ise, ara transfer döneminde Portekiz Milli Takımı’ndan gelebilecek tekliflerin yeniden gündeme gelmesini bekliyor.

Fenerbahçe, 18 Mayıs 2025’teki Eyüpspor maçında elde ettiği 2-1’lik galibiyete rağmen taraftarların tepkileriyle karşılaştı. Taraftarlar, şampiyonluğun Galatasaray’a kaptırılmasını Mourinho’ya mal ediyor. Ancak deneyimli teknik adam, görevi bırakmayı düşünmediğini ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tamamlamak istediğini yönetime iletti. Mourinho’nun, “Hedeflerim bitmedi, bu takımı başarıya taşıyacağım” dediği öne sürülüyor.