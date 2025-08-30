Spor

Mourinho, Fenerbahçe’den ayrıldı.

mourinho-fenerbahce-den-ayrildi

FENERBAHÇE’DEN GÖNDERİLEN TEKNİK DİREKTÖR İSTANBUL’DAN AYRILDI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’dan ayrılışı sırasında havalimanında görüntülendi. Portekizli hoca, imza için geldiğinde karşılaştığı binlerce taraftarın aksine yalnız bir şekilde ayrılmasıyla dikkat çekti.

MOURINHO’NUN YOLCULUĞU VE AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarının ayrıldığını dün resmi olarak açıklamıştı. Kulüpten yapılan duyuruda, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadesi kullanıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Ersoy Paylaştı: Atatürk’ün İlk Görüntüleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce yayımlanmamış görüntüsünü açıkladı.
Spor

Fenerbahçe’den Jose Mourinho Ayrıldı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'dan tek başına ayrıldı. Uğurlamak için giden kimse olmaması dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.