Mourinho, Fenerbahçe’den ayrıldı.

FENERBAHÇE’DEN GÖNDERİLEN TEKNİK DİREKTÖR İSTANBUL’DAN AYRILDI

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’dan ayrılışı sırasında havalimanında görüntülendi. Portekizli hoca, imza için geldiğinde karşılaştığı binlerce taraftarın aksine yalnız bir şekilde ayrılmasıyla dikkat çekti.

MOURINHO’NUN YOLCULUĞU VE AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarının ayrıldığını dün resmi olarak açıklamıştı. Kulüpten yapılan duyuruda, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadesi kullanıldı.