Mourinho, Hakem Hakkında Konuşmak İstemiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı ve maçı 4-1’lik skorla kazandı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadele sonrasında Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında bazı açıklamalar yaptı.

HAKEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Mourinho, “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum” diyerek sözlerine başladı. Devamında, “Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız” ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ’UN SÖZLERİNE YANIT

Ali Koç’un “4 oyuncu talebi ve oyunu hızlandıran transfer talebiniz var” yönündeki açıklamalarının ardından Mourinho, “Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye’de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim” şeklinde cevap verdi.

HERKES GÖRDÜ

Müsabakanın ardından basın toplantısında gelecek sezon devam etme durumu üzerine Mourinho, “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakemi uluslararası VAR hakemi çağırdı basit penaltıyı göstermek için. UEFA’da pek çok maçta görev yapmış VAR hakemine ‘sen yanlış biliyorsun’ diyerek penaltıyı vermemesi; bu sezon kaç defa oldu bilmiyorum. Kazanamamış olsaydık şimdi Fenerbahçe’nin kötü oynadığını ve hata yaptığını konuşacaktık. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Bununla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Herkes gördü” açıklamasında bulundu.

MASADA KALAN OYUNCULARI BELİRLİYORUM

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe’nin bu sezon 31 farklı 11 ile sahaya çıkması konusunda ise “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum. Hafta içi de İstanbul’da gece kulüplerine gidiyorum. Masada kalan oyuncuları 11 olarak belirliyorum” diyerek dikkat çekti.