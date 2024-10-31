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Spor

Mourinho İdmanda Talihsizlik Yaşadı

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FENERBAHÇE’Yİ BEKLEYEN KRİTİK MAÇ

Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacağı önemli maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bugünkü antrenman sırasında teknik direktör Jose Mourinho beklenmedik bir kaza yaşadı.

JOSÉ MOURINHO’NUN SAKATLIK YAŞADIĞI AN

İdman sırasında Mourinho, bir oyuncuyla çarpıştı ve bu çarpışma sonucunda hafif bir sakatlık meydana geldi. Portekizli teknik adamın tesisten sekerek çıktığı dikkat çekti. Tesis çıkışında futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, yürümekte zorluk çeken Mourinho’ya destek oldu.

SACATLIĞIN CİDDİYETİ

Mourinho’nun sağ dizinden yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı bildirildi. Gelişmeler, Fenerbahçe’nin Trabzonspor karşılaşmasına odaklandığı bir dönemde yaşandı.

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