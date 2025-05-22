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Mourinho Kalacak Mı, Gidecek Mi?

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SEÇİM TARTIŞMALARI VE MOURINHO’NUN GELECEĞİ

Fenerbahçe’deki kulisler, bir yandan kulüp içerisindeki seçim tartışmalarıyla, diğer yandan teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceğiyle hareketli günler geçiriyor. Başkan Ali Koç’un seçimleri eylül ayına ertelemesi, muhalefet cephesinde tepkilere yol açarken, bu durum imza kampanyasının hızla büyümesine neden oluyor. Tüm bu gelişmelerin ortasında Mourinho’nun durumu da dikkatle izleniyor.

MOURINHO’DAN NET CEVAP

Yapılan haberlere göre, Başkan Ali Koç’un Portekizli teknik direktörle yolları ayırmak niyetinde olduğu iddia ediliyor. Fakat Mourinho, bu ayrılığa sıcak bakmıyor. Yüksek tazminat bedeli, Koç’un elini oldukça bağlıyor. Mourinho, ayrılığı düşünmediğini açıklıyor ve gelecek sezonun planlamasını içeren transfer raporunu yönetimle paylaştığı görülüyor.

TAZMİNAT ENGELİ VE BELİRSİZLİK

Mourinho’nun kulüpten ayrılması halinde ortaya çıkacak yüksek tazminatın kulübe ek yük oluşturacağı ifade ediliyor. Bu nedenle Ali Koç’un tedbirli bir yaklaşım sergilediği belirtildi. İkili, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelip durum değerlendirmesi yapmak için masaya oturma planı yapıyor.

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