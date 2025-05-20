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Mourinho Kalacak Mı, Gidecek Mi?

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MUAMMA DEVAM EDİYOR

Sezon başında kesin şampiyonluk amacıyla Jose Mourinho yönetiminde mücadele eden Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamlama başarısı gösterdi. Başkan Ali Koç, son günlerde yaptığı açıklamada devamlılık vurgusu yaparak, Portekizli teknik adam ile yoluna devam etmek istediklerini dile getirdi. Ancak kulislerde her gün yeni spekülasyonlar ortaya çıkıyor.

MONTELLA İDDİALARINI GÜÇLENDİRİYOR

Sabah gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Jose Mourinho’nun yerine öne çıkan en güçlü adayın Vincenzo Montella olduğu ifade ediliyor. Halen A Milli Futbol Takımı’nın başında bulunan Montella, Galatasaray’ın şampiyonluk maçı yerine Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını izlemeyi tercih etti. Bu durum, Montella’nın Fenerbahçe ile ilgili iddialarını daha da güçlendiriyor.

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