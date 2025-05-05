Mourinho: Kaybetmeyi Hak Etmedik

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’ın maçı kazanma hakkı olmadığını ve kendilerinin bu hakka sahip olduğunu ifade etti.

BİR TAKIM KAZANMAK İSTEDİ

Mourinho, “Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı stratejiyle çıkacaklarını düşündük ve sıkıntı yaşamayacağımızı sanıyorduk.” dedi.

KONUŞMAKTAN YORULDUM

Daha sonra hakem kararlarına da değinen Mourinho, “Verilen penaltı, En-Nesyri’ye verilmeyen penaltı… Bugünkü penaltının bizlere kaç kez verilmediğini biliyoruz. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık ama ikinci yarıda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri güzel kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar.” şeklinde konuştu.

LİGİN SONU BAŞLAMADAN BELLİYDİ

Mourinho, ligin başlangıcındaki tablonun önemli olduğunu belirtirken, “Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi.” dedi.

BİZİM LEHİMİZE OLMASI GEREKEN ÇOK NET BİR PENALTI VARDI

Bunun yanı sıra, “Bizim lehimize olması gereken çok net bir penaltı vardı. Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez bu tür durumlarla karşılaştık ve verilmedi. Nesyri’nin verilmeyen penaltısı, durumun ufak bir parçası. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Çok iyi oynamasak da yeterli pozisyonları ürettik. Eleştiriye açığım ama oyuncularımı her zaman savunurum.” ifadelerini kullandı.

BU YAPIYA KARŞI BAŞ ETMEK ÇOK ZOR

Galatasaray üzerine konuşmak istemediğini belirten Mourinho, “Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca konuştum ve söylediklerimden bir şey değiştirmeyeceğim. Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerinden biri, bu güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Gerçekten büyük ve baş etmesi zor. Oyuncular da bunu hissediyor. İstedikleri şeyi kazanmanın imkansız olduğunu biliyorlar.” şeklinde konuştu.

GELECEK SEZON FENERBAHÇE’DE MİSİNİZ?

Son olarak gelecek sezon hakkında ise, “Önümüzdeki yılla ilgili konuşmayacağım çünkü bu iç meselemizdir ve medya önünde tartışılmamalı. Eğer konusunda iyi olduğum bir şey varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada ele almayacağım.” diyerek sözlerini tamamladı.