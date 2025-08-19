Mourinho, Kerem Aktürkoğlu Hakkında Yanıt Verdi

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile yapacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Yarın akşam saat 22.00’da Kadıköy’de sahne alacak olan sarı-lacivertliler için Mourinho, tur şansını “Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz.” sözleriyle açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN ÖNEMİ

Benfica’yı elemenin ya da elenmenin olası etkileri hakkında da görüşlerini ifade eden Mourinho, “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi’nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi’nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi’nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz.” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen bir soruyu ise, “Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon’da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var. Benfica’nın oyuncusu.” diyerek yanıtladı. Mourinho, sözlerine devam ederken, “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’dan 4 gol yedik ancak Benfica’dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz. Bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım. Mert Müldür oynayabilecek durumda. İlk 11’de oynayamayan bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir.” şeklinde belirtti.