Mourinho, Kerem Aktürkoğlu’na yanıt verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacakları Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yarın akşam saat 22.00’de Kadıköy’de sahaya çıkacak sarı-lacivertliler için Mourinho, tur şansını şu şekilde değerlendirdi: “Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz.”

TÜRKİYE LİGİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Mourinho, Benfica’yı elemenin ya da elenmenin etkileri hakkında da şu sözleri kullandı: “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi’nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi’nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi’nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz.”

Kerem Aktürkoğlu hakkında sorulan bir soru üzerine Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon’da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var. Benfica’nın oyuncusu.” şeklinde yanıtladı. Mourinho, sözlerine şöyle devam etti: “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’dan 4 gol yedik ancak Benfica’dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz. Bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım. Mert Müldür oynayabilecek durumda. İlk 11’de oynayamayan bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir.”