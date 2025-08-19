Mourinho, Kerem Hakkında: “İhtimal Var.”

MOULINHO’NUN BENFİCA MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica karşılaşması öncesi önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerin yarın akşam saat 22.00’de Kadıköy’de sahaya çıkması bekleniyor. Mourinho, tur şansını şu şekilde değerlendirdi: “Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE TÜRKİYE LİGİ ARASINDAKİ FARK

Mourinho, Benfica’yı elemenin veya elenmenin sonuçları hakkında, “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi’nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi’nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi’nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz.” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DEĞERLENDİRMESİ

Teknik direktör Mourinho, Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen sorulara ise şöyle yanıt verdi: “Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon’da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var. Benfica’nın oyuncusu.” Mourinho, Benfica’nın Feyenoord’dan daha güçlü olduğunu belirterek, “Feyenoord’dan 4 gol yedik ancak Benfica’dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz. Bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım. Mert Müldür oynayabilecek durumda. İlk 11’de oynayamacak bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir.” şeklinde konuştu.