Mourinho, Kerem Hakkında Konuştu

FENERBAHÇE- BENFİCA MAÇI ÖNCESİ MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacakları Benfica maçıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Yarın akşam saat 22.00’de Kadıköy’de sahne alacak sarı-lacivertliler, Mourinho’nun değerlendirmelerine göre tur şansını belirleyen birçok faktör mevcut. Mourinho şu ifadeleri kullandı: “Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabiliyor. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE TÜRKİYE LİGİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Mourinho, Benfica’yı elemenin ya da elenmenin sonuçları hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok” ifadesini kullanan Mourinho, “Şampiyonlar Ligi’nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi’nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi’nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz” şeklinde sözlerine devam etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Kerem Aktürkoğlu’nun durumu hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon’da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var. Benfica’nın oyuncusu” açıklamasını yaptı. Ayrıca Benfica’nın Feyenoord’dan daha güçlü olduğunu belirten Mourinho, “Feyenoord’dan 4 gol yedik, ancak Benfica’dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz. Bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım. Mert Müldür oynayabilecek durumda. İlk 11’de oynayamayan bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir” dedi.