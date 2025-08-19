Mourinho Kerem Hakkında Konuştu

BİLGİLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacakları Benfica maçı öncesi açıklamalar yaptı. Yarın akşam saat 22.00’de Kadıköy’de mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip, tur şansını Mourinho’nun şu sözleriyle değerlendirdi: “Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz.”

BAĞLANTILAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Benfica’yı elemenin ya da elenmenin olası etkileri hakkında ise, Mourinho şu ifadeleri kullandı: “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi’nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi’nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi’nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz.”

KEREM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu hakkında sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon’da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var. Benfica’nın oyuncusu.” Ayrıca, karşılaşma ile ilgili olarak şunları ekledi: “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’dan 4 gol yedik ancak Benfica’dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz. Bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım. Mert Müldür oynayabilecek durumda. İlk 11’de oynayamayan bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir.”