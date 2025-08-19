Mourinho, Kerem Hakkında Şunu Belirtti

FUTBOLDAKİ ÖNEMLİ MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacakları Benfica maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yarın akşam saat 22.00’da Kadıköy’de sahaya çıkacak olan sarı lacivertlilerde, Mourinho tur şansını şu şekilde değerlendirdi: “Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN TEMELİNE DEĞİNİYOR

Benfica’yı elemenin ya da elenmenin etkileri üzerine Mourinho, “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi’nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi’nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi’nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.

KEREM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Kerem Aktürkoğlu hakkında gelen soruları yanıtlayan Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon’da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var. Benfica’nın oyuncusu.” dedi. Mourinho, “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’dan 4 gol yedik ancak Benfica’dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz. Bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım. Mert Müldür oynayabilecek durumda. İlk 11’de oynayamayan bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir.” şeklinde sözlerine devam etti.