Mourinho, Kerem Hakkında Yanıt Verdi

FENERBAHÇE- BENFİCA MAÇI ÖNCESİ MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile yapılacak olan maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yarın akşam saat 22.00’de Kadıköy’de sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerde Mourinho, tur şansını “Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz.” sözleriyle değerlendirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE TÜRKİYE LİGİ BAĞLANTISI

Mourinho, Benfica’yı elemenin ya da elenmenin etkileri üzerine ise “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi’nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi’nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi’nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOLU HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu hakkında şöyle konuştu: “Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon’da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var. Benfica’nın oyuncusu.” Teknik direktör, Benfica’nın güç seviyesini de vurgulayarak, “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’dan 4 gol yedik ancak Benfica’dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz.” dedi. Ayrıca Mert Müldür’ün oynayabiliyor olmasının önemine değinerek, “İlk 11’de oynayamayan bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir.” şeklinde sözlerini sürdürdü.