Mourinho, Kerem İçin İhtimali Belirtti

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI ÖNCESİ MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Benfica maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertliler, yarın akşam saat 22.00’de Kadıköy’de sahaya çıkacak. Mourinho, tur şanslarını şu şekilde ifade etti: “Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE TÜRKİYE LİGİ ARASINDA BAĞLANTI YOK

Benfica’yı elemenin ya da elenmenin etkileriyle ilgili olarak Mourinho, “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi’nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi’nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi’nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz.” şeklinde konuştu.

KEREM AKTÜRKYOĞLU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu hakkında yöneltilen soruya şu yanıtı verdi: “Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon’da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var. Benfica’nın oyuncusu.” Mourinho ayrıca, “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’dan 4 gol yedik ancak Benfica’dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz. Bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım. Mert Müldür oynayabilecek durumda. İlk 11’de oynayamayan bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir.” şeklinde ekledi.