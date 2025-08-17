Mourinho, Maç Sonucu Adil Olduğunu Belirtti

MAÇIN SONUCU VE ÖNEMİ

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe’nin karşılaşması 0-0 berabere bitti. Karşılaşmanın son dakikalarında Talisca’nın 90+4’te kullandığı penaltı atışı da başarılı olamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lige 1 puanla başlamış oldu.

MOURINHO’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrasında yayıncı kuruluş muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” yorumuna karşı çıktı. Mourinho, “Katılmıyorum.” diyerek cevap verdi. Portekizli teknik adam, takımının geriden oyun kurmakta zorluk çekmediğini ancak üçüncü bölgede son pasları gerçekleştirmekte sıkıntı yaşadığını ifade etti.

RAKİBİN SAVUNMA TAKTİKLERİ

Mourinho, rakibin savunma dizilişini yorumlayarak, “Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. Üç stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı.” dedi. Böylece rakip takımın 10 ya da 11 kişi olmasının kendileri için fazla bir fark yaratmadığını belirtti.

SONUÇUN DOĞRULUĞU

İkinci bölgede zorluklar yaşandığını da ekleyen Mourinho, “Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.” şeklinde konuştu. Bu değerlendirmeler, Fenerbahçe’nin gelecek maçları için önemli ipuçları sunuyor.