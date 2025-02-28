Mourinho’nun Cezası 2 Maça İndirildi

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DEN TAHKİM KURULU’NA GİDEN CEZA SÜREÇLERİ

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz berabere tamamlanan derbi maç sonrasında, iki öncü teknik adamın yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, alınan cezalarla ilgili kararları Tahkim Kurulu’na taşımaya karar verdi.

MOURINHO’NUN CEZASI AZALTILDI

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezası, itirazların değerlendirilmesi neticesinde 2 maç men ve 558 bin lira olarak güncellendi.

BURUK’UN CEZASI DÜZENLENDİ

Aynı zamanda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a uygulanan 1 maç men cezası korunurken, 1 milyon 500 bin lira olan para cezası 500 bin liraya indirildi. TFF Tahkim Kurulu’nun aldığı bu karar, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı ve bu değişikliklerin takımların gelecek maçlarına nasıl etki edeceği merak konusu oldu.

OKAN BURUK’UN İTİRAZI VE SONUCU

Galatasaray A.Ş. Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un, PFDK’nın 27.02.2025 tarihli kararına itirazı bu süreçte incelendi. Yapılan müzakereler sonucunda, Buruk’un basın toplantısında yaptığı açıklamalarla Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik hareketleri, FDT’nin 38/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500 bin lira para cezası ile sonuçlandırıldı.

JOSE MOURINHO’NUN HAKEMLE İLGİLİ CEZASI

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Jose Mourinho’nun PFDK’nın 27.02.2025 tarihli kararına yaptığı itiraz da değerlendirildi. Müzakereler sonucunda; Mourinho’nun müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri, FDT’nin 36/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117 bin lira para cezasıyla sonuçlandırıldı. Ancak cezanın tayininde alt sınırdan ayrılmaya gerek olmadığı belirlendi. Dolayısıyla sonuç ceza 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 lira para cezası olarak revize edildi.

MOURINHO’YA YÖNELİK SPOR AHLAKINA AYKIRI AÇIKLAMALARA CEZA

Mourinho’nun rakip takım mensuplarına yönelik yaptığı spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamalar da değerlendirildi. FDT’nin 38/1-c maddesi uyarınca, 2 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 1 milyon 500 bin lira para cezası ile cezalandırıldığı belirlendi. Ancak burada da ceza, sonuç cezası olarak 1 resmi maçta soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 500 bin lira para cezası ile düzeltilerek onandı. Bu karar, tahkim sürecinin ardından oybirliğiyle kabul edildi.