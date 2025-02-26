Mourinho’nun İfadelerine Galatasaray’dan Sert Tepki

SÜPER LİG DEV DERBİSİ SONRASI TARTIŞMA

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşen ve 0-0 sona eren derbi sonrasında, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yaptığı açıklamalar önemli tepkilere neden oldu. Mourinho, Galatasaray yedek kulübesinin bir pozisyona gösterdiği tepkiyi hedef alarak, “Hakeme teşekkür etmeliyim, çünkü diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu,” demişti. Bu sözler, Galatasaray cephesinde büyük bir infial yarattı ve kulüp, bu ifadelerin ırkçı olduğunu belirterek hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

ACUN ILICALI’DAN SAVUNMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Mourinho’nun sözlerini savunarak, “Irkçıların Allah belasını versin. Bu bir benzetme, tasvir. Irkçılık ne alaka, Okan Hoca siyahi mi?” şeklinde yorum yaptı. Ilıcalı, Galatasaray’ı algı operasyonu yapmakla ita etmekten kendini alıkoymadı ve bu sözlerin ırkçılıkla hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti.

GALATASARAY’DAN SERT TEPKİ

Galatasaray yönetiminden, Acun Ilıcalı’nın bu çıkışına sert bir karşılık geldi. Sarı-kırmızılı yöneticiler, “Hiç kimse bu ifadeyi kullanamaz. Bunun siyahi ya da beyaz birine söylenip söylenmediğine bakılmaz. UEFA talimatları çok net; bu sözler ırkçılıktır,” diyerek Ilıcalı’ya yüklendi. Ayrıca, Mourinho’nun sözlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğu da vurgulandı.

GALATASARAY HUKUKİ SÜRECE GİDECEK

Galatasaraylı idareciler, Fenerbahçe ve Mourinho’dan özür beklemediklerini de belirtti: “Samimi bir özür ummuyoruz. Mourinho, Türkiye’ye geldiğinden beri sürekli Türk futbolunu ve ülkeyi karalıyor. Diğer ülkelerde de benzer tavırları oldu ama ırkçı ifadeleri yoktu. Bu son sözleri bardağı taşırdı. Türkiye’nin imajına zarar veriyor.” Sarı-kırmızılılar, konunun peşini bırakmayacaklarını, uluslararası platformlarda haklarını arayacaklarını bildirdi.