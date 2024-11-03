Mourinho’nun Karaoğlan’a Yönelik Sözleri

MAÇ SONRASI JOSE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti. Maç sonrası teknik direktör Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. VAR hakemi Atilla Karaoğlan’ın maçlarda yer almasını istemediklerini dile getiren Mourinho, “Atilla Karaoğlan’ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan’dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olarak istemiyoruz. Özellikle VAR Hakemi olarak istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

SİSTEME KARŞI MÜCADELE

Mourinho, “Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR’a karşı, sisteme karşı oynadık.” diyerek, karşılaştıkları zorlukları da ifade etti. Takımının bu zorlu mücadele sonrası kazandıktan sonra kutlamalarının nedenini de açıkladı.

FENERBAHÇE’YE GELİŞİ

Mourinho, “Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçelilere kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe’ye gelmezdim.” ifadeleriyle, kulübe katılmasının arka planındaki düşünceleri paylaştı. Bu sözleri, taraftarlar ve spor camiası açısından dikkat çekici oldu.