Mourinho, “Sonuç Adil Oldu” Dedi

MAÇIN SONUCU VE PENALTILAR

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma 0-0’lık beraberlikle noktalandı. Maçın sonlarına doğru, Fenerbahçe’nin oyuncusu Talisca, 90+4. dakikada bir penaltı atışını değerlendiremedi. Bu sonuç, sarı lacivertli ekibin lig sezonuna 1 puanla başlamasına neden oldu.

MOURINHO’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, maçla ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” ifadesine Mourinho, “Katılmıyorum.” şeklinde cevap verdi. Portekizli teknik adam açıklamalarında, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı.” dedi.

Mourinho, rakip takımın oyununu da değerlendirdi: “Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı.” Ayrıca, “Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.” şeklinde sözlerini tamamladı.