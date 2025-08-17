Mourinho, “Sonuç Adil Oldu” Dedi

MAÇSONUCU VE TAHMİNİ

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçı 0-0 beraberlikle sona erdi. Maçta Fenerbahçe’nin Talisca’sı 90+4’te penaltı atışını değerlendiremedi. Bu sonuçla sarı lacivertliler ligi 1 puanla açtı.

MOURINHO’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” yorumu üzerine Mourinho “Katılmıyorum.” şeklinde yanıt verdi. Portekizli teknik adamın açıklamalarından bazı önemli noktalar şöyle: “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.”