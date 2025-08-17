Mourinho, Sonuç Adil Olduğunu Belirtti

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI DETAYLARI

Süper Lig’in 2. haftasındaki Göztepe ve Fenerbahçe mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın sonunda Fenerbahçe’nin Talisca ile kullandığı penaltı 90+4. dakikada kaçtı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lige 1 puanla start verdi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” ifadesine Mourinho, “Katılmıyorum.” şeklinde yanıt verdi. Portekizli teknik direktör, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey 3. bölgede son paslardı. Rakip, blok halinde 5+3 diziliyordu. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Bu nedenle rakip 10 ya da 11 kişi olmayı hissetmiyor. Savunma yaptıktan sonra 10 kişi olmanın bir farkı olmuyor. Bunu da çok iyi başardılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maçı zorlayıcı buluyorum. Bugünkü sonuç ise adil bir sonuç oldu.” dedi.