Mourinho, Sonucu Adil Bulduğunu Belirtti

MAÇIN SONUCU VE PENALTI KAÇIRMA

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Maçın son dakikalarında, Talisca’nın 90+4’te kullandığı penaltı da kaçınca, Fenerbahçe lige 1 puanla başlamış oldu.

MOURINHO’UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yapılan yorumlara yanıt verdi. Yayıncı kuruluşun muhabiri, “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” tespiti üzerine Mourinho, “Katılmıyorum.” ifadesini kullandı. Portekizli teknik adam, açıklamalarında, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı.” dedi.

RAKİBİN PERFORMANSI

Mourinho, rakibin çok iyi bir savunma yaptığını belirtti: “Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar.” Ayrıca, “İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.” şeklinde görüş bildirdi.