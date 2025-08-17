Mourinho, Sonucun Adil Olduğunu Belirtti

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI BERABERE BİTTİ

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonlandı. Talisca’nın 90+4. dakikada kaçırdığı penaltı, maçın en dikkat çekici anlarından birini oluşturdu. Bu skorla Fenerbahçe, lige 1 puanla başlamış oldu.

JOSE MOURINHO’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” değerlendirmesine “Katılmıyorum” şeklinde yanıt verdi. Mourinho’nun açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle oldu: “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.”