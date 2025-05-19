Mourinho, Sorulara Tepki Gösterdi!

FENERBAHÇE GALİBİYETİ VE MOURİNHO’NUN YORUMLARI

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’u 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Maç sonunda teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bir muhabirin, “Bugün çok farklı bir atmosfer vardı. İki anı karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?” sorusuna yanıt veren Mourinho, “İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim.” dedi.

YÖNETİM SEÇİMİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin yönetim seçim kararı hakkında sorulan bir diğer soru üzerine Mourinho, “Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım.” şeklinde yanıt verdi.