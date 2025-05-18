Spor

Mourinho Soruların Seviyesi Değişmedi

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FENERBAHÇE’NİN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’u ağırlayıp 2-1’lik bir skorla galibiyet elde etti. Maç sonrası, teknik direktör Jose Mourinho basın mensuplarına çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

ATMOSFER KARŞILAŞTIRMASI

Mourinho, “İlk geldiğiniz anda burada çok önemli bir coşku ve destek vardı. Bugün ise çok farklı bir atmosfer vardı. İki anı karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?” şeklindeki bir soruya dikkat çekti. “İlk gündenberi sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum.” diyen Mourinho, taraftar motivasyonunun azaldığını belirtti ve “Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim.” ifadelerini kullandı.

Yönetim SEÇİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Fenerbahçe’nin yönetim seçim kararıyla ilgili yöneltilen soruya, Mourinho “Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım.” şeklinde yanıt verdi.

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