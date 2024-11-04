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“Mourinho, Suudi Arabistan Teklifini Reddetti”

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MOULHO’NUN TEKLİFİ REDDETME KARARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun, sarı-lacivertli ekip ile anlaşmadan önce dikkat çekici bir teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Mourinho’nun yakın arkadaşı olan ünlü menajer Giovanni Becali, bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Romanya basınına verdiği röportajda, Becali, Mourinho’ya Suudi Arabistan Birinci Ligi’ne yükselen bir takımın sahiplerinden dev bir teklif yapıldığını belirtti. “Mourinho’ya teknik direktörlük teklifi geldi. Ancak stadyumları yok, oyuncuları yok. Üç sezon için 150 milyon euro önerdiler. Mourinho bu durumu çok düşündü” şeklinde ifade etti.

MOULHO’NUN SEÇİMİ VE FENERBAHÇE’YE GİDİŞİ

Becali, Mourinho’nun Suudi Arabistan’dan gelen teklif üzerine yaptığı düşünme sürecini de anlattı. “Bükreş’e uçakla geldiler, uçakta bir kuruş bile istemediler. Onları Baneasa’da bekledim, iki gün benimle kaldılar. Üçüncü gün galaya geldiklerinde Mourinho, bana ‘Giovanni, ben Suudi Arabistan’a gitmiyorum, Türkiye’ye gidiyorum çünkü yıllık 15 milyon euroluk iki yıllık bir kontratım var. Avrupa’ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım, bazı iyi oyuncularım var’ dedi. Bu şekilde Fenerbahçe’ye gitme kararını verdi.”

DOSTLUĞUN TEMELLERİ

Becali, Mourinho ile aralarındaki dostluğun ne zaman başladığını da açıkladı. “1998’de Bükreş’te Avrupa Şampiyonası vardı. 21 yaş altı genç takımları davet edilip, Arrigo Sacchi, Claudio Ranieri gibi birçok önemli scout da oradaydı. Barcelona, Mourinho’yu oraya gönderdi. İşte bu noktada dostluğumuz başladı.”

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