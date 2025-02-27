Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 Maç Ceza

PFDK KARARLARI

PFDK, José Mourinho için 4 maç, Okan Buruk için ise 1 maç ceza belirledi. Fenerbahçe’nin Gaziantep ile oynadığı karşılaşmada tedbirli olan Mourinho, cezasını Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında tamamlayacak. Okan Buruk, Galatasaray’ın Kasımpaşa ile yapacağı maçta cezalı durumda olacak.

DURSUN ÖZBEK’E VERİLEN CEZALAR

Dursun Özbek’e, 34 gün hak mahrumiyeti cezası ve 3 milyon TL para cezası uygulandı. Ayrıca, Fenerbahçe’ye misafir tribünündeki olaylar sebebiyle 2 maç boyunca deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi.