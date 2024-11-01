Mourinho’ya Banza Ve Visca İçin Önlem!

FENERBAHÇE’DE GÖZLER TRABZONSPOR MAÇINDA

Fenerbahçe, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına odaklanmış durumda. Teknik direktör Jose Mourinho, galip gelmek için rakip takımın önemli hücum silahları Edin Visca ve Simon Banza’yı durdurmanın kritik olduğunu düşünüyor. Portekizli teknik adam, bu maça yönelik yaptığı tüm taktiksel hazırlıklarda bu konuya öncelik veriyor.

ZORLU MARKAJ GÖREVİ

Mourinho’nun, son altı maçta toplamda dört gol atmış ve hızlı oyun tarzıyla dikkat çeken Banza’yı etkisiz hale getirmek için Amrabat ya da stoper pozisyonunda görev alacak olan Çağlar-Becao-Djiko üçlüsünden birini görevlendirmesi bekleniyor. Öte yandan, bu sezon iki gol atan Visca’yı ise sol bekte görev yapacak olan Kostic veya Mert Müldür’den biri marke edecek.