Mourinho’ya Cezayla Fenerbahçe’ye Şok Yaşattı

FENERBAHÇE’DE DİSİPLİN CEZASI ŞOKU

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA tarafından cezalandırıldı. Lyon maçının ikinci yarısında takımını geç çıkardığı için disiplin kuruluna sevk edilen Mourinho, en az 1 maç men cezası aldı. Bu durum, Midtjylland karşılaşmasında takımını yönetemeyeceği anlamına geliyor. UEFA Disiplin Kurulu’nun bu kararı, Fenerbahçe camiasında büyük bir şok yarattı. Daha önce ertelenmiş bir cezası bulunan Mourinho’nun, Lyon maçındaki ihlali nedeniyle bu ceza da yürürlüğe girdi.

KIRMIZI KART ETKİSİ

Jose Mourinho, daha önce Manchester United ile oynadığı bir maçta kırmızı kart görmüştü. UEFA, bu durumu değerlendirerek Portekizli hocaya 1 maç men cezası vermişti. Lyon maçındaki disiplin ihlali de eklenince Mourinho’nun Midtjylland maçını kaçırması kesinleşti. Fenerbahçe yönetimi, bu cezanın hafifletilmesi için UEFA’ya itirazda bulunmayı düşünüyor. Ancak, UEFA’nın bu tür kararları genellikle değiştirme durumu pek olmuyor.

TEKNİK EKİP PLANLARI DEĞİŞİYOR

Mourinho’nun yokluğu, Fenerbahçe’nin teknik ekibindeki planları da etkiliyor. Midtjylland karşılaşmasında yardımcı antrenörler takımı yönetecek. Sarı-lacivertli ekip, bu zor maçta teknik heyet eksikliğiyle sahaya çıkacak. Fenerbahçe’nin Avrupa’daki mücadelesi açısından kritik bir viraj olan Midtjylland karşılaşması, Mourinho’nun yokluğunda daha da çetin bir hâl alıyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KRİTİK MAÇ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek için Midtjylland maçından galip gelmek zorunda. Teknik ekibin eksikliğine rağmen, Mourinho’nun takımı kazanmak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe taraftarı, Portekizli hocanın yokluğunun takımı nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. UEFA’nın verdiği kararın ardından gözler, sarı-lacivertlilerin sahada nasıl bir performans göstereceğine çevrildi.