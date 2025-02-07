Mourinho’ya Derbi Öncesi Savunma Şoku

DURUMU NETLEŞEN STOPERLER

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi dikkat çekici bir durumla karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli ekip, Erzurum FK ile oynanan maçta sakatlanan üç stoperin sağlık durumunu netleştirdi. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’ndaki bu maçı 5-0 gibi rahat bir skorla kazanmış olsa da galibiyet, yaşanan sakatlıklar nedeniyle sevinç yaratmadı.

Sakatlık Raporu Açıklandı

Dün gerçekleştirilen MR sonuçlarına göre stoperlerden Diego Carlos’un sağ diz iç yan bağlarında zedelenme olduğu ve bu nedenle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Djiku’nun sağ arka uyluk adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 2 hafta oynayamayacağı bildirildi. Diğer stoper Yusuf Akçiçek’in ise sol dizinde yumuşak doku yaralanması yaşandığı, bu nedenle 7 ila 10 gün arası takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray Derbisi Öncesi Eksikler

Diego Carlos’un tedavisine başlandı ve bu durumda Galatasaray derbisini kaçıracak. Tecrübeli stoper, ilerleyen haftalarda Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Carlos’un 27. haftada Fenerbahçe’nin bay geçmesinin ardından 28. haftada Samsunspor ile oynanacak karşılaşmaya dönmesi bekleniyor. Djiku’nun derbiye yetişmesi için sağlık ekibi büyük çaba harcıyor, tecrübeli futbolcunun da bu maça yetişme arzusu bulunuyor. Genç stoper Yusuf Akçiçek’in ise Kasımpaşa mücadelesinde takıma döneceği bildiriliyor.

ÖNEMLİ EKSİKLERLE ALANYASPOR’A GİDİYOR

Bu gelişmeler ışığında, Teknik Direktör Mourinho’nun kadro situasyonu zor bir hale geliyor. Elinde sadece Skriniar ve Çağlar kalan Mourinho, Alanyaspor deplasmanını önemli eksiklerle geçirmeye hazırlanıyor. Zorlu maçta Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Livakovic ve Mert Müldür’ün sakatlıkları ile En Nesyri’nin cezası nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.