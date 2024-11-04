Mourinho’ya Göre Hakem Yönetimi Komik!

MAÇ SONRASI HAKEM TEPKİLERİ

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendiği maç sonrasında teknik direktör Jose Mourinho, hakem yönetimine karşı sert tepkiler gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, sosyal medya üzerinden penaltı bekledikleri bir pozisyonu paylaşarak, “İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi.” şeklindeki ifadeleriyle durumu eleştirdi.

YENİ PAYLAŞIM VE UYARI

Mourinho, yeni bir paylaşım yaparak Bright Osayi-Samuel’e Denswil’in müdahalesine dikkat çekti. Bu yeni paylaşımında, “Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart.” sözleriyle müdahalelerin nasıl farklı değerlendirildiğinin altını çizdi. Jose Mourinho’nun vurguları, hâlâ tartışılmaya devam eden hakem kararlarına dikkat çekiyor.