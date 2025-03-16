Mourinho’ya Tepkiler Artıyor

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇINDA TARAFTARI ÜZDÜ

Fenerbahçe, Galatasaray ile devam eden şampiyonluk yarışında, kendi evinde Samsunspor ile karşılaştı. Maçın skoru 0 – 0 ile sonuçlanınca sorumluluk Portekizli teknik adama yüklendi. Fenerbahçe, maç boyunca rakibine oranla daha baskın bir oyun sergiledi.

YETKİLİ DEĞİŞİKLİKLER ELEŞTİRİ ALDI

Müsabakanın son bölümünde Samsunspor, Konyaspor karşısında 10 kişi kaldı ve bu durumda Fenerbahçe’nin baskısı giderek arttı. Uzatmalarla birlikte yaklaşık yarım saat 10 kişi oynayan Samsunspor, kalelerini gole kaparak önemli bir defans gösterdi. Bu durumu göz önünde bulundurulduğunda, Portekizli teknik adam Mourinho’nun rakip takım 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı değişiklikler büyük bir eleştiri konusu oldu.