MSB: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Bakanlıktan gelen açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” ifadesine yer verildi.

TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ

Bu açıklama, bölgedeki güvenlik operasyonlarının sürdüğünü ve terörist faaliyetlerine müdahale edildiğini göstermektedir. Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzuru koruma amacıyla yapılan bu operasyonlar, bölgedeki güvenlik ortamını iyileştiriyor.