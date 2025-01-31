MSB, 5 Teğmeni TSK’dan İhraç Etti

İNCELEME SONUCU AÇIKLANDI

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde kılıçlı yemin eden teğmenler ile ilgili inceleme süreci sona erdi. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenlere verilen cezalara ilişkin kararını açıkladı. Bakanlık, “Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir.” şeklinde ifadelerde bulundu.

SAVUNMALAR YAPILDI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu’ndaki yemin töreni sonrasında hakkında soruşturma açılan teğmenler ve avukatları daha önceden savunma yapmıştı. Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler için, yasal mevzuat gereği belirlenen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli karar hazırlandı. Bu gerekçeli karar, hazırlanmasının ardından onaylanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

MSB TARAFINDAN AÇIKLAMA

Açıklamalara göre, MSB teğmenlere ilişkin kararında, “Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası’ verilmiştir.” sözleri dikkat çekti.