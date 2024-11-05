MSB Acı Kaybı Bildirdi: 1 Şehit

SEVİLEN BİR ASKERİMİZİ KAYBETTİK

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Dz.Tğm. Mustafa Kemal ÖZ, derhâl kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”

ACIMIZ BÜYÜK

“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”