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“MSB Açıklaması: 1 Asker Şehit Oldu”

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KAZA DURUMU AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul’un Riva Beykoz bölgesindeki Su Altı Savunma Komutanlığı’nda eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz’ün, hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

ŞEHİT HABERİ ÜZÜNTÜ YARATTI

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Riva Beykoz / İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında, eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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